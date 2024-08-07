Подоляк заявив, що заворушення в Курську позитивно вплине на переговори з РФ

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини LIVE / Ігор Кузнєцов

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що такі операції, як у російській Курській області, матимуть позитивний вплив на ймовірні перемовини України з Росією. Адже країна-агресорка готова поступатися лише тоді, коли війна розгортається не за її планом.

Про це Михайло Подоляк повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу, 7 серпня.

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"Чи буде впливати психологічно те, що відбувається в тій чи іншій прикордонній області РФ на соціальні верстви? Безумовно. Вони будуть розуміти, що ефективне планування з назвою "Путінська стратегія" — ну "дуже ефективне". Вони мають війну, яка поступово йде вглиб РФ. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні", — зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що Росія не готова до військових заворушень на своїх територіях, звідки веде бойові дії, таких як Курська чи Бєлгородська області. Тому Україні потрібно "віддалити цю лінію фронту" для своєї безпеки.

Як відомо, вранці 6 серпня в Курській області стався ймовірний прорив українських військових. Україна офіційно не коментує ці події, а от російські пропагандисти вперто звинувачують Сили оборони України.