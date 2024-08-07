Подоляк заявил, что беспорядки в Курске положительно повлияют на переговоры с РФ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини LIVE / Игорь Кузнецов

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции, как в российской Курской области, будут иметь положительное влияние на вероятные переговоры Украины с Россией. Ведь страна-агрессор готова уступать только тогда, когда война разворачивается не по ее плану.

Об этом Михаил Подоляк сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 7 августа.

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"Будет ли психологически воздействовать то, что происходит в той или иной пограничной области РФ на социальные слои? Безусловно. Они будут понимать, что эффективное планирование с названием "Путинская стратегия" — ну "очень эффективное". У них война, которая постепенно идет вглубь РФ. Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-нибудь другое, кроме страха? Нет", — отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП объяснил, что Россия не готова к военным беспорядкам на своих территориях, откуда ведет боевые действия, таких как Курская или Белгородская области. Потому Украине нужно "отодвинуть эту линию фронта" для своей безопасности.

Как известно, утром 6 августа в Курской области произошел вероятный прорыв украинских военных. Украина официально не комментирует эти события, а вот российские пропагандисты упорно винят Силы обороны Украины.