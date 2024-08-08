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Наступ на Курську область — The Telegraph назвало вигоду України в захопленні територій

8 серпня 2024 20:42
Євгенія Брюховецька - редактор
Яка мета бойових дій у Курській області Росії
Наслідки атаки в місті Суджа. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Курській області Росії невідомі військові відбили у росіян понад 350 квадратних кілометрів території. Водночас офіційна українська влада не підтверджувала свою причетність.

Видання The Telegraph назвало три основні цілі України щоло цих боїв.

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На території Курської області в полон нібито українськими силами було захоплено десятки російських військових.

Як пише видання, бої там свідчать про три ключові цілі України:

  • відволікання російських сил від наступальних операцій в Донецькій області.

Оскільки протягом останнього тижня Росія мала там значні просування та наблизилась до села Нью-Йорк. А через відсутність успіхів Росії на Харківському напрямку окупанти могли перенаправити ще більше військових до Донеччини — Курська наступальна операція ускладнює цей процес.

  • сіяти ворожнечу всередині Росії, бо з початку 2023 року Росія відновила незначні наступальні дії в Україні, через що нібито проукраїнські російські партизани періодично здійснювали вторгнення на російську територію та на деякий час зайняли кілька прикордонних населених пунктів у Бєлгородські області.

У березні 2024 року такі операції поширилися на Курськ й мали на меті зруйнувати відчуття "безпеки" в Росії й показати її громадянам, що війна може прийти й до них.

  • ймовірне просування угоди про обмін територіями під час майбутніх переговорів.

У матеріалі йдеться, що президент України Володимир Зеленський нібито обмірковував окупацію російських сіл як засіб впливу на Москву під час переговорів. Хоч не зрозуміло, чи зможе Україна утримати села в Курській області, але виявилося, що прорватися на російську територію легше, ніж зруйнувати укріплення на сході.

Крім того, якщо не рахувати типових погроз Росії ядерною зброєю, вона не дала жодної значущої відповіді на Курський наступ.

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