Россияне 2868 раз ударили по Донетчине — ранены 12 человек

Разрушение в результате обстрелов в Донецкой области. Фото: МВД

В результате российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки 12 человек получили ранения. Полиция задокументировала 2868 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 7 августа.

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Враг атаковал города Горняк, Константиновка, Курахово, Мирноград, Торецк, Украинск, села Иванополье, Клебан-Бык, Марково, Новый Комар, Предтечино, Успеновка.

Разрушение в результате обстрелов в Донецкой области. Фото: МВД

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: МВД

Поврежден 41 гражданский объект — 33 жилых дома, инфраструктурные объекты, газопроводы, ЛЭП, автомобиль.