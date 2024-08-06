В Мариуполе оккупанты вывесили список из тысячи квартир без владельцев

Разрушенные дома в Мариуполе. Фото: Reuters

Оккупационная администрация в Левобережном районе Мариуполя опубликовала новые списки жилых объектов без зарегистрированных собственников. Этот район существенно пострадал от интенсивных обстрелов в ходе блокады, что привело к гибели тысяч мирных жителей города.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета во вторник, 6 августа.

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"Подобные списки показывают, насколько сильно пострадал Мариуполь, сколько погибло мариупольцев или были вынуждены покинуть город, спасая свою жизнь под обстрелами. Это также свидетельствует о том, что большинство людей не вернулось в оккупированный город, несмотря на обратные заявления местной псевдовласти", — говорится в сообщении.

Оккупанты требуют, чтобы все владельцы квартир, указанных в списке, в течение 30 дней после публикации обратились в районную администрацию и предоставили документы, подтверждающие право собственности. В случае отсутствия ответов на объявление захватчики угрожают начать процесс отчуждения.

"Никакие действия оккупантов не имеют правовой силы согласно украинскому законодательству", — отметили в городском совете.

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Списки "бесхозных" квартир Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет 1/8 ​ 8

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты считают квартиру бесхозной в случае, если местные жители не подтвердили право собственности. Для того чтобы подтвердить это право необходимо получить паспорт России. Также для того, чтобы жилье не отобрали, оккупанты требуют регулярно оплачивать коммунальные услуги. Стоит напомнить, что жителям Мариуполя в оккупации насчитали долги за электричество и воду, сравнимые с расходами на водоснабжение и электричество для большого села в течение года.