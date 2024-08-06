Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Маріуполі окупанти погрожують мешканцям відібрати майно — що вимагають arrow

В Маріуполі окупанти погрожують мешканцям відібрати майно — що вимагають

6 серпня 2024 22:19
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Маріуполі окупанти вивісили список з тисячі квартир без власників
Зруйновані будинки в Маріуполі. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Окупаційна адміністрація в Лівобережному районі Маріуполя опублікувала нові списки житлових об'єктів без зареєстрованих власників. Цей район суттєво постраждав від інтенсивних обстрілів під час блокади, що призвело до загибелі тисяч мирних жителів міста.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у вівторок, 6 серпня.

Читайте також:

Росіяни відбирають квартири у маріупольців

"Подібні списки показують наскільки сильно постраждав Маріуполь, скільки загинуло маріупольців чи були змушені покинути місто, рятуючи своє життя під обстрілами. Це також свідчить про те, що більшість людей не повернулася до окупованого міста, попри зворотні заяви місцевої псевдовлади", — йдеться в повідомлені.

Окупанти вимагають, щоб усі власники квартир, зазначених у списку, протягом 30 днів після публікації звернулися до районної адміністрації та надали документи, що підтверджують право власності. У разі відсутності відповідей на оголошення, загарбники погрожують розпочати процес відчуження.

"Жодні дії окупантів не мають правової сили згідно з українським законодавством", — зазначили в міській раді.

  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
  • Списки
    Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
1 / 8

Раніше радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що окупанти вважають квартиру безгосподарською у випадку, якщо місцеві жителі не підтвердили право власності. Для того, щоб підтвердити це право необхідно отримати паспорт Росії. Також для того, щоб житло не відібрали, окупанти вимагають регулярно оплачувати комунальні послуги. Варто нагадати, що мешканцям Маріуполя в окупації нарахували борги за електрику та воду, які порівнянні з витратами на водопостачання та електрику для великого села протягом року.

Також важливі новини дня по темі:

Маріуполь Україна Донецька область окупанти окупація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:49 БЕБ провело обшуки в компаніях, які займаються постачанням харчових продуктів для Міноборони

22:48 Газмережі попередили українців про нові рахунки — за що доведеться платити

22:45 АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин в Україні завтра

22:35 У Львові збільшили тариф за вивезення сміття — в міськраді пояснили причину

22:21 Кілька синів у загиблого на війні воїна — хто з них має право на відстрочку

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

22:19 В Маріуполі окупанти погрожують мешканцям відібрати майно — що вимагають

22:07 Міносвіти затвердило новий табель для учнів 5-9 класів — що додатково оцінюватимуть

22:02 Динамо веде після першого тайму з Рейнджерс у Лізі чемпіонів — відео

21:47 Львівську обласну клінічну лікарню передали у державну власність

21:18 Графіки відключень на Одещині в дії — енергетики назвали години зі світлом завтра

22:49 БЕБ провело обшуки в компаніях, які займаються постачанням харчових продуктів для Міноборони

22:48 Газмережі попередили українців про нові рахунки — за що доведеться платити

22:45 АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин в Україні завтра

22:35 У Львові збільшили тариф за вивезення сміття — в міськраді пояснили причину

22:21 Кілька синів у загиблого на війні воїна — хто з них має право на відстрочку

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

22:19 В Маріуполі окупанти погрожують мешканцям відібрати майно — що вимагають

22:07 Міносвіти затвердило новий табель для учнів 5-9 класів — що додатково оцінюватимуть

22:02 Динамо веде після першого тайму з Рейнджерс у Лізі чемпіонів — відео

21:47 Львівську обласну клінічну лікарню передали у державну власність

21:18 Графіки відключень на Одещині в дії — енергетики назвали години зі світлом завтра

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині