В Маріуполі окупанти вивісили список з тисячі квартир без власників

Зруйновані будинки в Маріуполі. Фото: Reuters

Окупаційна адміністрація в Лівобережному районі Маріуполя опублікувала нові списки житлових об'єктів без зареєстрованих власників. Цей район суттєво постраждав від інтенсивних обстрілів під час блокади, що призвело до загибелі тисяч мирних жителів міста.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у вівторок, 6 серпня.

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"Подібні списки показують наскільки сильно постраждав Маріуполь, скільки загинуло маріупольців чи були змушені покинути місто, рятуючи своє життя під обстрілами. Це також свідчить про те, що більшість людей не повернулася до окупованого міста, попри зворотні заяви місцевої псевдовлади", — йдеться в повідомлені.

Окупанти вимагають, щоб усі власники квартир, зазначених у списку, протягом 30 днів після публікації звернулися до районної адміністрації та надали документи, що підтверджують право власності. У разі відсутності відповідей на оголошення, загарбники погрожують розпочати процес відчуження.

"Жодні дії окупантів не мають правової сили згідно з українським законодавством", — зазначили в міській раді.

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Списки "безгосподарських" квартир Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада 1 / 8

Раніше радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що окупанти вважають квартиру безгосподарською у випадку, якщо місцеві жителі не підтвердили право власності. Для того, щоб підтвердити це право необхідно отримати паспорт Росії. Також для того, щоб житло не відібрали, окупанти вимагають регулярно оплачувати комунальні послуги. Варто нагадати, що мешканцям Маріуполя в окупації нарахували борги за електрику та воду, які порівнянні з витратами на водопостачання та електрику для великого села протягом року.