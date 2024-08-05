Пожежа в Маріуполі — горить військова база окупантів

Пожежа на російській військовій базі. Фото: скриншот

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області спалахнула чергова російська військова база. Над містом наразі підіймається величезний стовп чорного диму.

Про це повідомили в мерії міста у понеділок, 5 серпня.

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Як заявили в мерії, відео зі стовпом чорного диму, який піднявся над містом, мешканці тимчасово захопленого міста виклали в мережу у неділю, 4 серпня. Наразі стало відомо, що вогнище спалахнуло на території колишнього міського холодокомбінату на вулиці Уральській, де загарбники облаштували військову базу.

В міськраді Маріуполя додають, що підпал організували місцеві партизани. Водночас у бойовиків "ДНР" наразі не коментують інцидент.