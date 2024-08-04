Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти запустили залізницю з Ростова до Маріуполя — як це вплине на ситуацію на фронті arrow

Окупанти запустили залізницю з Ростова до Маріуполя — як це вплине на ситуацію на фронті

4 серпня 2024 14:41
Галина Шподарева - редактор
Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя
Залізниця Ростов — Маріуполь. Фото ілюстративне: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

Росіяни завершили будівництво залізниці з Ростова до Маріуполя через Гранітне —Маловодне. Перші потяги вже пішли і це може  змінити ситуацію на фронті не на користь Збройним силам України. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram у неділю, 4 серпня. 

Читайте також:
Окупанти запустили рух залізницею з Ростова до Маріуполя — як це вплине на ситуацію на фронті - фото 1
Добудована залізниця Ростов — Маріуполь. Карта: Петро Андрющенко/Telegram

Де фіксується рух на залізниці Ростов — Маріуполь

Як повідомляє Андрющенко, за результатом моніторингу з 31 липня фіксується рух вздовж ключових станцій

  • станція Асланове — зчеплені в дві сплотки чотири магістральні тепловози в кольорах РЖД  з причепленими вантажними вагонами, склад вантажу та маршрут поки встановити не вдалося; 
  • станція Кальчик — зафіксовано один магістральний тепловоз у кольорах РЖД; 
  • станція Сартана — зафіксовано сім пасажирських вагонів в кольорах РЖД з вказівкою "Екатеренбург".

"Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернативу Кримському мосту". Це неправильно", — йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст. 

Довідково. На відновлення залізниці росіяни витратили 13 місяців. Через удари Сил оборони України взимку будівництво було сповільнено на два місяці. Через диверсію в Кальчикському кар’єрі "Маріупольським Спротивом" — ще на місяць відтермінувалось. 

Також важливі новини дня по темі:


 

війна Маріуполь військова техніка будівництво окупанти логістика війна в Україні залізниця ситуація на фронті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:49 Скільки українців звільнилися, щоб уникнути мобілізації — депутат озвучив цифри

15:49 На Одещині військові моряки знищили чергову морську міну

15:17 Україна могла отримати більше F-16, ніж було заявлено, — ЗМІ

15:08 На Одещині військового вигнали з міськради під час спроби отримати консультацію

15:04 Шахтар подарував чемпіонські медалі українським військовим та сім’ям полеглих героїв

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:03 Мобілізація в Україні — які бувають види повісток та що важливо знати

14:41 Окупанти запустили залізницю з Ростова до Маріуполя — як це вплине на ситуацію на фронті

14:34 Скандал у Затоці — власниця кафе перепросила за порушення мовного закону

14:32 Мітинг під Ковельським ТЦК — військкоми звинуватили містян в роботі на Росію

14:07 Відомі призові Харлан та інших українських шаблісток за Олімпійські ігри-2024

15:49 Скільки українців звільнилися, щоб уникнути мобілізації — депутат озвучив цифри

15:49 На Одещині військові моряки знищили чергову морську міну

15:17 Україна могла отримати більше F-16, ніж було заявлено, — ЗМІ

15:08 На Одещині військового вигнали з міськради під час спроби отримати консультацію

15:04 Шахтар подарував чемпіонські медалі українським військовим та сім’ям полеглих героїв

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:03 Мобілізація в Україні — які бувають види повісток та що важливо знати

14:41 Окупанти запустили залізницю з Ростова до Маріуполя — як це вплине на ситуацію на фронті

14:34 Скандал у Затоці — власниця кафе перепросила за порушення мовного закону

14:32 Мітинг під Ковельським ТЦК — військкоми звинуватили містян в роботі на Росію

14:07 Відомі призові Харлан та інших українських шаблісток за Олімпійські ігри-2024

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині