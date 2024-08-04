Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя

Залізниця Ростов — Маріуполь. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни завершили будівництво залізниці з Ростова до Маріуполя через Гранітне —Маловодне. Перші потяги вже пішли і це може змінити ситуацію на фронті не на користь Збройним силам України.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram у неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Добудована залізниця Ростов — Маріуполь. Карта: Петро Андрющенко/Telegram

Де фіксується рух на залізниці Ростов — Маріуполь

Як повідомляє Андрющенко, за результатом моніторингу з 31 липня фіксується рух вздовж ключових станцій:

станція Асланове — зчеплені в дві сплотки чотири магістральні тепловози в кольорах РЖД з причепленими вантажними вагонами, склад вантажу та маршрут поки встановити не вдалося;

— зчеплені в дві сплотки чотири магістральні тепловози в кольорах РЖД з причепленими вантажними вагонами, склад вантажу та маршрут поки встановити не вдалося; станція Кальчик — зафіксовано один магістральний тепловоз у кольорах РЖД;

— зафіксовано один магістральний тепловоз у кольорах РЖД; станція Сартана — зафіксовано сім пасажирських вагонів в кольорах РЖД з вказівкою "Екатеренбург".

"Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернативу Кримському мосту". Це неправильно", — йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст.

Довідково. На відновлення залізниці росіяни витратили 13 місяців. Через удари Сил оборони України взимку будівництво було сповільнено на два місяці. Через диверсію в Кальчикському кар’єрі "Маріупольським Спротивом" — ще на місяць відтермінувалось.



