Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь

Железная дорога Ростов — Мариуполь. Фото иллюстративное: росСМИ

Россияне завершили строительство железной дороги из Ростова в Мариуполь через Гранитное — Маловодное. Первые поезда уже пошли, и это может изменить ситуацию на фронте не в пользу Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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Достроенная железная дорога Ростов — Мариуполь. Карта: Петр Андрющенко/Telegram

Где фиксируется движение на железной дороге Ростов — Мариуполь

Как сообщает Андрющенко, по результатам мониторинга с 31 июля фиксируется движение вдоль ключевых станций:

станция Асланово — сцеплены в две сплотки четыре магистральных тепловоза в цветах РЖД с прицепленными грузовыми вагонами, состав груза и маршрут пока установить не удалось;

станция Кальчик — зафиксирован один магистральный тепловоз в цветах РЖД;

станция Сартана — зафиксировано семь пассажирских вагонов в цветах РЖД с указанием "Екатеренбург".

"Все это, а также определенные детали, которые не имею права раскрывать из-за вопросов безопасности источников и инсайдеров, указывают на единственный факт. Молча и тайком без анонсов и красных лент железная дорога запущена. Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорите об "альтернативе Крымскому мосту". Это неправильно", — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, это самостоятельная автономная ветка, которая на сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем мост.

Справка. На восстановление железной дороги россияне потратили 13 месяцев. Из-за ударов Сил обороны Украины зимой строительство было замедлено на два месяца. Из-за диверсии в Кальчикском карьере "Мариупольским сопротивлением" — еще на месяц отсрочено.