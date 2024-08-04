В Мариуполе произошел масштабный пожар на новой военной базе окупантов

Пожар в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе произошел масштабный пожар. По данным партизан из движения "Мариупольское Сопротивление", горит в месте расположения новой российской военной базы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в воскресенье, 4 августа.

Читайте также:

Пожар в т. о. Мариуполе, район российской военной базы. Фото: Петр Андрющенко/Telegram

В Мариуполе горит российская военная база

По словам Андрющенко, пожар наблюдает весь город. Детонации пока нет, но россияне срочно выезжают.

Подробности обещают предоставить впоследствии.