В Мариуполе произошел масштабный пожар на новой военной базе окупантов

Масштабный пожар в Мариуполе — сообщают о возгорании на новой российской военной базе
4 августа 2024 12:45
Пожар в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко/Telegram
Во временно оккупированном Мариуполе произошел масштабный пожар. По данным партизан из движения "Мариупольское Сопротивление", горит в месте расположения новой российской военной базы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в воскресенье, 4 августа.
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По словам Андрющенко, пожар наблюдает весь город. Детонации пока нет, но россияне срочно выезжают.
Подробности обещают предоставить впоследствии.
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