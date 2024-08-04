У Маріуполі сталася масштабна пожежа на новій військовій базі окупантів

Пожежа у Маріуполі. Фото: Telegram/Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа. За даними партизанів з руху "Маріупольський Спротив", горить в місці розташування нової російської військової бази. Пожежу спостерігає все місто.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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