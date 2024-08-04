Окупанти знову атакували Херсонську область та поранили людей

Армія Росії десять разів за добу обстріляла Херсонську область — є поранені
Протягом минулої доби російські окупанти десять разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок атаки загарбників поранення отримали 13 людей.
Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради у Telegram у неділю, 4 серпня.
Російський обстріл Херсонської області
Удари зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Приозерному. Окупанти пошкодили десять приватних будинків та чотири багатоповерхівки, ділянку газогону, господарчу споруду, а також будівлю магазину.
"Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 13 людей зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Усім надана медична допомога", — йдеться у повідомленні.
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