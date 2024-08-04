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Армія Росії десять разів за добу обстріляла Херсонську область — є поранені

4 серпня 2024 11:27
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову атакували Херсонську область та поранили людей
Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото архівне: Херсонська обласна прокуратура
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулої доби російські окупанти десять разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок атаки загарбників поранення отримали 13 людей.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради у Telegram у неділю, 4 серпня.

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Удари зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Приозерному. Окупанти пошкодили десять приватних будинків та чотири багатоповерхівки, ділянку газогону, господарчу споруду, а також будівлю магазину.

"Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 13 людей зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Усім надана медична допомога", — йдеться у повідомленні.

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Допис Херсонської міської ради. Фото: скриншот

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