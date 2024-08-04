Оккупанты снова атаковали Херсонскую область и ранили людей

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото архивное: Херсонская областная прокуратура

За прошедшие сутки российские оккупанты десять раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. В результате атаки захватчиков ранения получили 13 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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Удары зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приозерном. Оккупанты повредили десять частных домов и четыре многоэтажки, участок газопровода, хозяйственную постройку, а также здание магазина.

"Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.