Росіяни знищили унікальне панно з мозаїкою на маріупольському вокзалі

Мозаїка на вокзалі Маріуполя, яку знищили росіяни. Фото: міська рада

Російські загарбники відкрили залізничний вокзал у тимчасово окупованому Маріуполі. А під час демонтажу росіяни знищили унікальне панно з мозаїкою.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

Читайте також:

Відкриття вокзалу в Маріуполі

Як відомо, навесні 2022 року окупанти зруйнували будівлю залізничного вокзалу в Маріуполі на понад 80%, а зараз вихваляються "відновленням" на пропагандистських каналах.

Вокзал у Маріуполі. Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Про початок демонтажних робіт росіяни заявили у 2023 році — тоді вони доруйнували мозаїчне панно "Металурги", яке було створене в 1974 році відомими монументалістами Валентином Константіновим та Лелєм Кузьминковим.

Вокзал у Маріуполі. Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

"Робота понад сорок років прикрашала зал відпочинку залізничного вокзалу міста. У червні 2019 року, мозаїка "Металурги" експонувалася на штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Тепер вона назавжди знищена…", — зауважили в міськраді Маріуполя.

Вокзал у Маріуполі. Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Наразі російські загарбники не повідомляли напрямки, в які будуть курсувати потяги. Водночас українська влада міста припускає, що вокзал окупанти можуть використовувати для військових цілей, аби перевозити техніку та спорядження.