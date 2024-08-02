Россияне уничтожили уникальное панно с мозаикой на мариупольском вокзале

Мозаика на вокзале Мариуполя, уничтоженная россиянами. Фото: городской совет

Российские захватчики открыли железнодорожный вокзал во временно оккупированном Мариуполе. Во время демонтажа россияне уничтожили уникальное панно с мозаикой.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Как известно, весной 2022 года оккупанты разрушили здание железнодорожного вокзала в Мариуполе более чем на 80%, а сейчас хвастаются "восстановлением" на пропагандистских каналах.

Вокзал в Мариуполе. Фото: Telegram/Мариупольский городской совет

О начале демонтажных работ россияне заявили в 2023 году — тогда они разрушили мозаичное панно "Металлурги", созданное в 1974 году известными монументалистами Валентином Константиновым и Лелем Кузьминковым.

Вокзал в Мариуполе. Фото: Telegram/Мариупольский городской совет

"Работа более сорока лет украшала зал отдыха железнодорожного вокзала города. В июне 2019 года мозаика "Металлурги" экспонировалась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Теперь она навсегда уничтожена…" — отметили в горсовете Мариуполя.

Вокзал в Мариуполе. Фото: Telegram/Мариупольский городской совет

Пока российские захватчики не сообщали направления, по которым будут курсировать поезда. В то же время украинские власти города предполагают, что вокзал оккупанты могут использовать для военных целей, чтобы перевозить технику и снаряжение.