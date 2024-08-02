ПВО сбило 11 российских дронов на востоке и юге

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие и текущие сутки противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 российских дронов разных типов. Все они были "приземлены" на восточном и южном направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в пятницу, 2 августа.

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"За прошедшие и текущие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БпЛА разных типов", — говорится в сообщении.

Известно, что на юге украинские военные уничтожили:

один "шахед",

два "Supercam",

три "Ланцета".

Уничтоженные дроны на юге. Фото: t.me/kpszsu

В то же время на восточном направлении украинская ПВО "приземлила";

один "Орлан-10",

четыре БпЛА неустановленного типа.

Уничтоженные дроны на востоке. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты потеряли более 1 000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн с топливом.