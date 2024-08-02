ПВО сбило 11 российских дронов на востоке и юге

Воздушные силы за прошедшие сутки и ночью сбили 11 российских дронов — где атаковал враг
За прошедшие и текущие сутки противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 российских дронов разных типов. Все они были "приземлены" на восточном и южном направлениях.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в пятницу, 2 августа.
Сбитие вражеских дронов
"За прошедшие и текущие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БпЛА разных типов", — говорится в сообщении.
Известно, что на юге украинские военные уничтожили:
- один "шахед",
- два "Supercam",
- три "Ланцета".
В то же время на восточном направлении украинская ПВО "приземлила";
- один "Орлан-10",
- четыре БпЛА неустановленного типа.
Напомним, украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении.
Кроме того, за минувшие сутки оккупанты потеряли более 1 000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн с топливом.
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