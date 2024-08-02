ППО збила 11 російських дронів на сході та півдні

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої та поточної доби протиповітряна оборона України знищила 11 російських дронів різних типів. Всі вони були "приземлені" на східному та південному напрямках.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю, 2 серпня.

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"За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів", — йдеться у повідомленні.

Так, відомо, що на півдні українські військові знищили:

один "шахед",

два "Supercam",

три "Ланцети".

Знищені дрони на півдні. Фото: t.me/kpszsu

Водночас на східному напрямку українська ППО "приземлила";

один "Орлан-10",

чотири БпЛА невстановленого типу.

Знищені дрони на сході. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, українські десантники знищили чергову партію техніки росіян на Курахівському напрямку.

Окрім того, за минулу добу окупанти втратили понад 1 000 осіб особового складу. Також українським військовим вдалося знищити 61 одиницю автомобільної техніки і цистерн з паливом.