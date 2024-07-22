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ЗМІ з'ясували, хто "відбудовує" окупований Маріуполь — розслідування

22 липня 2024 14:47
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні - Маріуполь відбудовує компанія внука ексгенпрокурора Росії Юрія Чайки
Росіяни "відбудовують" Маріуполь. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Окупований Маріуполь "відбудовує" компанія з орбіти онука ексгенпрокурора РФ Юрія Чайки "Преміум". Підприємство здійснює ремонти підʼїздів, заміну електрощитових, роботи зі скління тощо, однак місцеве населення не задоволене якістю робіт.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" та видання "Бюро".

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Хто "відбудовує" окупований Маріуполь

Журналісти з'ясували, що наразі відбудовую тимчасово окупованого Маріуполя займається компанія "Преміум", співзасновником якої є громадянин Росії В’ячеслав Кобець. З грудня 2023 року вона перереєстрована у Луганську за російським законодавством, до цього працювала в Ульяновську в РФ. 

"Кобець є головою правління групи компаній "МБК", що займаються, зокрема, залізничними перевезеннями, торгівлею та будівництвом. У цю групу входить фірма "Первая гранитная мастерская". Вона випускає тротуарну та фасадну плитку в Новосибірській області. Бізнес-партнер Кобця в "Первой гранитной мастерской" — Сергій Артемович Чайка", — йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що йому 22 роки і він онук колишнього російського генпрокурора Юрія Яковича Чайки.

Сергій Чайка
Сергій Чайка. Фото: Радіо Свобода

Сергій Чайка є співвласником десяти компаній у Росії, які проводять різну діяльність. Наприклад, вирощування зернових, надання в оренду транспорту, послуги у сфері дизайну, будівництва тощо.

"Родина Чайки побудувала бізнес-імперію з інтересами в різних сферах — від соляної промисловості та девелопменту до розвитку міських просторів та вивезення сміття", — йдеться у розслідуванні.

2015 року російський "Фонд боротьби з корупцією" оприлюднив розслідування про можливу корупцію серед членів родини генерального прокурора Росії Юрія Чайки, але він відкинув усі звинувачення та заявив, що це нібито "замовив британський підприємець Вільям Браудер". 

Що зараз відбувається в Маріуполі

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що тисячі росіян переселяються у Маріуполь. Він підкреслив, що особливо активно переселяється мусульманська спільнота.

Раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв про підвищену активність окупантів у будівництві нових залізничних маршрутів

Також ми писали, що за даними партизанів з руху "АТЕШ", армія Росії в тимчасово окупованому Маріуполі в Донецькій області ховає військову техніку у міських лікарнях та школах

Маріуполь росіяни окупація війна в Україні

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