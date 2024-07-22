Война в Украине - Мариуполь отстраивает компания внука экс-генпрокурора России Юрия Чайки

Россияне "отстраивают" Мариуполь. Фото: росСМИ

Оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания с орбиты внука экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки "Премиум". Предприятие осуществляет ремонт подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению и т.п., однако местное население не удовлетворено качеством работ.

Об этом говорится в расследовании "Схем" и "Бюро".

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Кто "отстраивает" оккупированный Мариуполь

Журналисты выяснили, что сейчас восстанавливаю временно оккупированного Мариуполя занимается компания "Примиум", соучредителем которой является гражданин России Вячеслав Кобец. С декабря 2023 года она перерегистрирована в Луганске по российскому законодательству, до этого работала в Ульяновске в РФ.

"Кобец является председателем правления группы компаний "МБК", занимающихся, в частности, железнодорожными перевозками, торговлей и строительством. В эту группу входит фирма "Первая гранитная мастерская". Она выпускает тротуарную и фасадную плитку в Новосибирской области. Бизнес-партнер Кобца в "Первой гранитной мастерской" — Сергей Артемьевич Чайка", — говорится в материале.

Отмечается, что ему 22 года и он внук бывшего российского генпрокурора Юрия Яковлевича Чайки.

Сергей Чайка. Фото: Радио Свобода

Сергей Чайка является совладельцем десяти компаний в России, проводящих разную деятельность. Например, выращивание зерновых, предоставление в аренду транспорта, услуги в сфере дизайна, строительства и т.д.

"Семья Чайки построила бизнес-империю с интересами в разных сферах — от соляной промышленности и девелопмента до развития городских пространств и вывоза мусора", — говорится в расследовании.

В 2015 году российский Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование о возможной коррупции среди членов семьи генерального прокурора России Юрия Чайки, но он отверг все обвинения и заявил, что это якобы "заказал британский предприниматель Уильям Браудер".

Что сейчас происходит в Мариуполе

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что тысячи россиян переселяются в Мариуполь. Он подчеркнул, что особенно активно переселяется мусульманское сообщество.

Ранее советник городского головы Мариуполя сообщал о повышенной активности оккупантов в строительстве новых железнодорожных маршрутов.

Также мы писали, что по данным партизан по движению "АТЕШ", армия России во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области прячет военную технику в городских больницах и школах.