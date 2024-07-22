Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СМИ выяснили, кто "восстанавливает" оккупированный Мариуполь —расследование arrow

СМИ выяснили, кто "восстанавливает" оккупированный Мариуполь —расследование

22 июля 2024 14:47
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине - Мариуполь отстраивает компания внука экс-генпрокурора России Юрия Чайки
Россияне "отстраивают" Мариуполь. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания с орбиты внука экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки "Премиум". Предприятие осуществляет ремонт подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению и т.п., однако местное население не удовлетворено качеством работ. 

Об этом говорится в расследовании "Схем" и "Бюро".

Читайте также:

Кто "отстраивает" оккупированный Мариуполь

Журналисты выяснили, что сейчас восстанавливаю временно оккупированного Мариуполя занимается компания "Примиум", соучредителем которой является гражданин России Вячеслав Кобец. С декабря 2023 года она перерегистрирована в Луганске по российскому законодательству, до этого работала в Ульяновске в РФ.

"Кобец является председателем правления группы компаний "МБК", занимающихся, в частности, железнодорожными перевозками, торговлей и строительством. В эту группу входит фирма "Первая гранитная мастерская". Она выпускает тротуарную и фасадную плитку в Новосибирской области. Бизнес-партнер Кобца в "Первой гранитной мастерской" — Сергей Артемьевич Чайка", — говорится в материале. 

Отмечается, что ему 22 года и он внук бывшего российского генпрокурора Юрия Яковлевича Чайки.

null
Сергей Чайка. Фото: Радио Свобода

Сергей Чайка является совладельцем десяти компаний в России, проводящих разную деятельность. Например, выращивание зерновых, предоставление в аренду транспорта, услуги в сфере дизайна, строительства и т.д.

"Семья Чайки построила бизнес-империю с интересами в разных сферах — от соляной промышленности и девелопмента до развития городских пространств и вывоза мусора", — говорится в расследовании.

В 2015 году российский Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование о возможной коррупции среди членов семьи генерального прокурора России Юрия Чайки, но он отверг все обвинения и заявил, что это якобы "заказал британский предприниматель Уильям Браудер".

Что сейчас происходит в Мариуполе

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что тысячи россиян переселяются в Мариуполь. Он подчеркнул, что особенно активно переселяется мусульманское сообщество.

Ранее советник городского головы Мариуполя сообщал о повышенной активности оккупантов в строительстве новых железнодорожных маршрутов.

Также мы писали, что по данным партизан по движению "АТЕШ", армия России во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области прячет военную технику в городских больницах и школах.

Мариуполь россияне оккупация война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды