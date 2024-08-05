На Хмельниччині по гарячих слідах затримали лідера банди, яка підпалювала авто ЗСУ

Спалене авто ЗСУ. Ілюстративне фото: соцмережі

Служба безпеки України та Національна поліція України затримали лідера угруповання, яке підпалювало авто ТЦК. На замовлення росіян учасники банди знищувала службові авто ЗСУ у Хмельницькій області.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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"Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинну групу, яка на "замовлення" Росії палила службові авто Сил оборони на заході України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося затримати лідера банди на Хмельниччині, який працював на розвідку Росії. Ним виявився місцевий, який добровільно вийшов на зв'язок з окупантами й налагодив співпрацю за гроші — він розмістив своє "резюме" в даркнеті.

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

У відповідь на "оголошення" з ним зв'язався представник ворога, який дав завдання знищувати військові авто у Хмельницькому. Водночас громадянин України залучив ще декількох мешканців регіону до цих дій — вони підпалили дві автівки військкомату за допомогою "коктейлів Молотова" й зафільмували це для "звіту".

Листування з представником Росії. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника по "гарячих слідах" й вилучили мобільні телефони та сім-карти, які він використовував для своєї діяльності.

Наразі чоловіку повідомили про підозру, він перебуває під вартою. Всім причетним до підпалів загрожує до 10 років ув'язнення.