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Захисники відбили 30 атак на Покровському напрямку, — зведення Генштабу

5 серпня 2024 10:20
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Генштаб оцінив ситуацію на фронті 5 серпня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Military Media Center
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Розпочалась 894 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Одним з найгарячіших напрямків фронту залишається Покровський.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні в понеділок, 5 серпня.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки — провів дві атаки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили вісім штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк - провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці — завдав 14 авіаударів.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного і Новоолександрівки — там відбулася майже половина від загальної кількості боїв.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки і Карлівки. Загалом ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість штурмів наших позицій. Три з них відбулося неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки. Ще дві атаки ворог провів у районі Роботиного і в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час двох боєзіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території рф, зокрема, населені пункти Сопич, Бачівськ, Чуйківка та Прогрес.

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російські війська ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні

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