Генштаб назвав втрати армії Росії на 5 серпня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Українські військові продовжують завдавати значних втрат противнику. За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати більше тисячі осіб особового складу та десятки одиниць артилерії, бойових броньованих машин, БпЛА, автомобільної техніки та автоцистерн росіян.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у понеділок, 5 серпня.

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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 серпня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 584 090 (+1 180) осіб;

танків — 8 417 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 286 (+31) одиниць;

артилерійських систем — 16 345 (+69) одиниць;

РСЗВ — 1 138 (+0) одиниць;

засобів ППО — 910 (+0) одиниць;

літаків — 365 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 122 (+24) одиниці;

крилатих ракет — 2 414 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22 094 (+68) одиниці;

спеціальної техніки — 2 737 (+3) одиниць.