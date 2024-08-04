На окупованих Донеччині та Луганщині з'явилося більше силовиків Росгвардії

Спецпризначенець Росгвардії в окупованій Луганщині. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей прибули додаткові сили Росгвардії, які почали зводити більше блокпостів. Силовики займатимуться розшуком дезертирів з російських військ.

Про це інформує Центр національного спротиву при РНБО України у неділю, 4 серпня.

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Як стало відомо, через збільшення випадків дезертирства російських солдатів з лінії фронту, ворог збільшив кількість блокпостів, де чергуватимуть новоприбулі силовики Росгвардії як загородзагони. Вони проводитимуть розшук дезертирів, та виявлятимуть їх у лавах російського контингенту в Україні.

Також повідомляється, що силовики збільшили кількість патрулів в Донецьку, Горлівці, а також в інших тимчасово захоплених великих та середніх населених пунктах на сході України. У ЦНС вважають, що залучення Росгвардії відбулося через збільшення російськими генералами активні "мʼясних штурмів" через дефіцит ворожої бойової техніки на полі бою.