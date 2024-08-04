В оккупированных Донецкой и Луганской областях появилось больше силовиков Росгвардии

Спецназовец Росгвардии в оккупированной Луганской области. Иллюстративное фото: росСМИ

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые начали возводить больше блокпостов. Силовики будут заниматься розыском дезертиров из российских войск.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при СНБО Украины в воскресенье, 4 августа.

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Как стало известно, из-за увеличения случаев дезертирства российских солдат с линии фронта, враг увеличил количество блокпостов, где будут дежурить новоприбывшие силовики Росгвардии как заградотряды. Они будут проводить розыск дезертиров, и выявлять их в рядах российского контингента в Украине.

Также сообщается, что силовики увеличили количество патрулей в Донецке, Горловке, а также в других временно захваченных больших и средних населенных пунктах на востоке Украины. В ЦНС считают, что привлечение Росгвардии произошло из-за увеличения российскими генералами активных "мясных штурмов" из-за дефицита вражеской боевой техники на поле боя.