В оккупированных Донецкой и Луганской областях появилось больше силовиков Росгвардии

Россия перебросила в Донецкую и Луганскую области еще больше силовиков Росгвардии — с какой целью
На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые начали возводить больше блокпостов. Силовики будут заниматься розыском дезертиров из российских войск.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления при СНБО Украины в воскресенье, 4 августа.
В оккупированные Донецкую и Луганскую области прибыла Росгвардия
Как стало известно, из-за увеличения случаев дезертирства российских солдат с линии фронта, враг увеличил количество блокпостов, где будут дежурить новоприбывшие силовики Росгвардии как заградотряды. Они будут проводить розыск дезертиров, и выявлять их в рядах российского контингента в Украине.
Также сообщается, что силовики увеличили количество патрулей в Донецке, Горловке, а также в других временно захваченных больших и средних населенных пунктах на востоке Украины. В ЦНС считают, что привлечение Росгвардии произошло из-за увеличения российскими генералами активных "мясных штурмов" из-за дефицита вражеской боевой техники на поле боя.
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