Генштаб назвал потери армии России на 5 августа

Защитники уничтожили более тысячи оккупантов — Генштаб назвал новые потери врага
5 августа 2024 09:14
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
Украинские военные продолжают наносить значительные потери противнику. За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более тысячи человек личного состава и десятки единиц артиллерии, боевых бронированных машин, БпЛА, автомобильной техники и автоцистерн россиян.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в понедельник, 5 августа.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения до 5 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 584 090 (+1 180) человек;
- танков — 8 417 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 286 (+31) единиц;
- артиллерийских систем — 16 345 (+69) единиц;
- РСЗО — 1 138 (+0) единиц;
- средств ПВО — 910 (+0) единиц;
- самолетов — 365 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 122 (+24) единицы;
- крылатых ракет — 2 414 (+0) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 22 094 (+68) единицы;
- специальной техники — 2 737 (+3) единиц.
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