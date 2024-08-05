Генштаб назвал потери армии России на 5 августа

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Украинские военные продолжают наносить значительные потери противнику. За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более тысячи человек личного состава и десятки единиц артиллерии, боевых бронированных машин, БпЛА, автомобильной техники и автоцистерн россиян.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в понедельник, 5 августа.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения до 5 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 584 090 (+1 180) человек;

танков — 8 417 (+6) единиц;

боевых бронированных машин — 16 286 (+31) единиц;

артиллерийских систем — 16 345 (+69) единиц;

РСЗО — 1 138 (+0) единиц;

средств ПВО — 910 (+0) единиц;

самолетов — 365 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 122 (+24) единицы;

крылатых ракет — 2 414 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 22 094 (+68) единицы;

специальной техники — 2 737 (+3) единиц.