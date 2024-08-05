Генштаб оценил ситуацию на фронте 5 августа

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Military Media Center

Начались 894 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 124 боевых столкновения. Одним из самых горячих направлений фронта остается Покровский.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своде в понедельник, 5 августа.

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Тихом и Волчанске.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около пяти разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки — провел две атаки.

На Лиманском направлении украинские войска отразили восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк — провел здесь почти 80 процентов всех боевых столкновений. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбардировал Торецк и его окрестности — нанес 14 авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки — там произошла почти половина общего количества боев.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Карловки. В общей сложности враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций. Три из них состоялись возле Водяного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки. Еще две атаки враг провел в районе Работино и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время двух боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории России, в частности, населенные пункты Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.