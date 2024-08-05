На Хмельниччине по горячим следам задержали лидера банды, которая поджигала авто ВСУ

Сожженное авто ВСУ. Иллюстративное фото: соцсети

Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали лидера группировки, поджигавшей авто ТЦК. По заказу россиян участники банды уничтожали служебные автомобили ВСУ в Хмельницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 5 августа.

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"Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную группу, которая по "заказу" России жгла служебные авто Сил обороны на западе Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать лидера банды в Хмельнитчине, работавшего на разведку России. Им оказался местный, добровольно вышедший на связь с оккупантами и наладивший сотрудничество за деньги — он разместил свое "резюме" в даркнете.

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

В ответ на "объявление" с ним связался представитель врага, который дал задание уничтожать военные авто в Хмельницком. В то же время гражданин Украины привлек еще нескольких жителей региона к этим действиям — они подожгли два автомобиля военкомата с помощью "коктейлей Молотова" и сняли это для "отчета".

Переписка с представителем России. Фото: СБУ

Правоохранители задержали злоумышленника по "горячим следам" и изъяли мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для своей деятельности.

Пока мужчине сообщили о подозрении, он находится под стражей. Всем причастным к поджогам грозит до 10 лет заключения.