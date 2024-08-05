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Дымит на весь город - в Мариуполе горит российская военная база

5 августа 2024 15:49
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Пожар в Мариуполе — горит военная база оккупантов
Пожар на русской военной базе. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелась очередная российская военная база. Над городом поднимается огромный столб черного дыма.

Об этом сообщили в мэрии города в понедельник, 5 августа.

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В Мариуполе горит российская военная база

Как заявили в мэрии, видео со столбом черного дыма, поднявшегося над городом, жители временно захваченного города выложили в сеть в воскресенье, 4 августа. Стало известно, что костер вспыхнул на территории бывшего городского хладокомбината на улице Уральской, где захватчики обустроили военную базу.

В горсовете Мариуполя добавляют, что поджог организовали местные партизаны. В то же время, у боевиков "ДНР" пока не комментируют инцидент.

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