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Росіяни просунулись на Торецькому напрямку — в ISW оцінили загрози

6 серпня 2024 10:56
Катерина Османська - Редактор
Наступ Росії — в ISW оцінили ризики просування окупантів під Торецьком
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Російські війська здійснили значне тактичне просування на Торецькому напрямку. Загарбники просунулися в районах населених пунктів Дружба та Північне і продовжують наземні атаки.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 6 серпня. 

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За даними аналітиків, російські війська просуваються в межах Залізного (на південний схід від Торецька), біля підстанції "Центральна" на захід від Залізного, а також намагаються обійти завод "Фенол" у центрі Нью-Йорка (на південь від Торецька).

Посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, в ISW зазначили, що упродовж 5 серпня росіяни продовжували наземні атаки біля самого Торецька та поблизу Нью-Йорка, Залізного і Північного. 

Торецький напрямок. бої
РФ просувається на Торецькому напрямку. Фото: ISW

"На південь та південний схід від Торецька поблизу Нью-Йорка та Горлівки діють підрозділи російської 132-ї мотострілецької бригади та 3-ї мотострілецької бригади (обидві входять до складу 1-го ЗСУ "ДНР")", — йдеться у звіті. 

Крім того, аналітики зазначили, що окупаційна армія РФ також намагається захопити території в районі Желанного (на південний схід від Покровська). Російські воєнкори вже розголосили, що загарбницькі війська нібито зайшли в Желанне, але офіційних підтверджень цій інформації немає. 

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РФ просувається на Торецькому напрямку. Фото: ISW

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