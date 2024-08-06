Втрати Росії на фронті — ЗСУ знищили ще 1050 окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1050 російських загарбників. Також вдалося знищити 4 танки, 39 артсистеми, та 8 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 6 серпня.

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Втрати окупантів на фронті

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 серпня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 585 140 (+1050) осіб;

танків — 8 421 (+4) одиниця;

бойових броньованих машин — 16 294 (+8) одиниці;

артилерійських систем — 16 384 (+39) одиниці;

РСЗВ — 1 138 (+0) одиниць;

засобів ППО — 910 (+0) одиниць;

літаків — 365 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 158 (+36) одиниць;

крилатих ракет — 2 420 (+6) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22 148 (+54) одиниць;

спеціальної техніки — 2 738 (+1) одиниць.