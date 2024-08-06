Втрати Росії на фронті — ЗСУ знищили ще 1050 окупантів

Мінус тисяча окупантів та 39 артсистем — Генштаб назвав свіжі втрати Росії
6 серпня 2024 08:23
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1050 російських загарбників. Також вдалося знищити 4 танки, 39 артсистеми, та 8 бойових броньованих машин.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 6 серпня.
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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 серпня орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 585 140 (+1050) осіб;
- танків — 8 421 (+4) одиниця;
- бойових броньованих машин — 16 294 (+8) одиниці;
- артилерійських систем — 16 384 (+39) одиниці;
- РСЗВ — 1 138 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 910 (+0) одиниць;
- літаків — 365 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 158 (+36) одиниць;
- крилатих ракет — 2 420 (+6) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22 148 (+54) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 738 (+1) одиниць.
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