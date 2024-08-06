Потери России на фронте — ВСУ уничтожили еще 1050 оккупантов

Минус тысяча оккупантов и 39 артсистем — Генштаб назвал свежие потери России
6 августа 2024 08:23
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 050 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 4 танка, 39 артсистем, и 8 боевых бронированных машин.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 6 августа.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 6 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 585 140 (+1050) человек;
- танков — 8 421 (+4) единица;
- боевых бронированных машин — 16 294 (+8) единицы;
- артиллерийских систем — 16 384 (+39) единицы;
- РСЗО — 1 138 (+0) единиц;
- средств ПВО — 910 (+0) единиц;
- самолетов — 365 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 158 (+36) единиц;
- крылатых ракет — 2 420 (+6) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 22 148 (+54) единиц;
- специальной техники — 2 738 (+1) единиц.
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