Потери России на фронте — ВСУ уничтожили еще 1050 оккупантов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 050 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 4 танка, 39 артсистем, и 8 боевых бронированных машин.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 6 августа.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 6 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 585 140 (+1050) человек;

танков — 8 421 (+4) единица;

боевых бронированных машин — 16 294 (+8) единицы;

артиллерийских систем — 16 384 (+39) единицы;

РСЗО — 1 138 (+0) единиц;

средств ПВО — 910 (+0) единиц;

самолетов — 365 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 158 (+36) единиц;

крылатых ракет — 2 420 (+6) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 22 148 (+54) единиц;

специальной техники — 2 738 (+1) единиц.