Наступление России – в ISW оценили риски продвижения оккупантов под Торецком

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска совершили значительное тактическое продвижение на Торецком направлении. Захватчики продвинулись в районах населенных пунктов Дружба и Северное и продолжают наземные атаки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) во вторник, 6 августа.

Читайте также:

Какая ситуация на Торецком направлении

По данным аналитиков, российские войска продвигаются в пределах Железного (к юго-востоку от Торецка), возле подстанции "Центральная" к западу от Железного, а также пытаются обойти завод "Фенол" в центре Нью-Йорка (к югу от Торецка).

Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, в ISW отметили, что в течение 5 августа россияне продолжали наземные атаки у самого Торецкого и вблизи Нью-Йорка, Железного и Северного.

РФ продвигается на Торецком направлении. Фото: ISW

"К югу и юго-востоку от Торецка вблизи Нью-Йорка и Горловки действуют подразделения российской 132-й мотострелковой бригады и 3-й мотострелковой бригады (обе входят в состав 1-го ВСУ "ДНР")", — говорится в отчете.

Кроме того, аналитики отметили, что оккупационная армия РФ также пытается захватить территории в районе Желанного (юго-восточнее Покровска). Российские военкоры уже заявили, что захватнические войска якобы вошли в Желанное, но официальных подтверждений этой информации нет.