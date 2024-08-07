Росіяни 2868 разів ударили по Донеччині — поранені 12 людей

Загарбники продовжують обстрілювати Донеччину — є постраждалі та руйнування
7 серпня 2024 12:49
Руйнування внаслідок обстрілів на Донеччині. Фото: МВС
Унаслідок російських обстрілів на Донеччині минулої доби 12 людей отримали поранення. Поліція задокументувала 2868 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу, 7 серпня.
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Ворог атакував міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Українськ, села Іванопілля, Клебан-Бик, Маркове, Новий Комар, Предтечине, Успенівка.
Пошкоджено 41 цивільний об’єкт — 33 житлових будинки, інфраструктурні об’єкти, газопроводи, ЛЕП, автомобіль.
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