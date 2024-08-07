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Загарбники продовжують обстрілювати Донеччину — є постраждалі та руйнування

7 серпня 2024 12:49
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Росіяни 2868 разів ударили по Донеччині — поранені 12 людей
Руйнування внаслідок обстрілів на Донеччині. Фото: МВС
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині минулої доби 12 людей отримали поранення. Поліція задокументувала 2868 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу, 7 серпня.

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Ворог атакував міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Українськ, села Іванопілля, Клебан-Бик, Маркове, Новий Комар, Предтечине, Успенівка.

руйнування
Руйнування внаслідок обстрілів на Донеччині. Фото: МВС
руйнування
Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: МВС

Пошкоджено 41 цивільний об’єкт — 33 житлових будинки, інфраструктурні об’єкти, газопроводи, ЛЕП, автомобіль.

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МВС російські війська Донецька область обстріли війна в Україні поранення

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