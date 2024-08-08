Какова цель захвата территорий Курской области РФ

Последствия боевых действий в Судже. Фото: росСМИ

В Курской области России уже несколько дней продолжаются боевые действия. Их целью может быть контроль за трассой, которая ведет к АЭС.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире КИЇВ24.

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"Происходящие сейчас события они уже происходят, мягко говоря, на непосредственном приближении к трассе Е38. Что это значит, что это за трасса? Это, в принципе, это основная логистическая артерия, европейская трасса, которая проходит через территорию РФ", — отметил эксперт.

В то же время неизвестно, какую "сторону" трассы выберут военные, зашедшие на территорию России: слева или справа.

Так, слева находится город Рыльск, который является важным логистическим транспортным узлом. А справа — город Курчатов, в котором размещается Курская атомная электростанция.