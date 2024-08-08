Яка мета захоплення територій Курської області РФ

Наслідки бойових дій в місті Суджа. Фото: росЗМІ

У Курській області Росії вже кілька днів тривають бойові дії. Їх метою може бути контроль за трасою, яка веде до АЕС.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі КИЇВ24.

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Бойові дії у Курській області

"Події, які зараз відбуваються, вони вже відбуваються, м’яко кажучи, на безпосередньому наближенні до траси Е38. Що це означає, що це за траса? Це, в принципі, це основна логістична артерія, європейська траса, яка проходить через територію РФ", — зазначив експерт.

Водночас невідомо, який саме "бік" траси оберуть військові, що зайшли на територію Росії: ліворуч чи праворуч.

Так, ліворуч знаходиться місто Рильськ, яке є важливим логістичним транспортним вузлом. А праворуч — місто Курчатов, в якому розміщується Курська атомна електростанція.