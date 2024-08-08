На Донеччині увечері 8 серпня лунали вибухи — Росія обстріляла Селидове

Наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська у четвер, 8 серпня, обстріляли місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє людей та ще 11 дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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Сьогодні близько 18:00 окупаційні війська атакували Селидове. Для обстрілу житлового кварталу ворог, ймовірно, застосував ФАБ-500.

Внаслідок цього загинули двоє мешканців — чоловіки у віці 29 та 31 рік. Також щонайменше 11 людей дістали поранення: п'ятеро жінок та п'ятеро чоловіків віком від 30 до 73 років та чотирирічна дитина.

"Постраждалих з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями ушпиталено. Їм надається кваліфікована медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Крім того, російським обстрілом було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, адміністративну будівлю та автотранспорт. Наразі уточнюються наслідки обстрілу та кількість постраждалих.