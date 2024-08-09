Удар РФ по Константиновке 9 августа — Зеленский показал последствия

Последствия удара по Новой почте в Константиновке. Фото: t.me/novapostcorp

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях удара по Константиновке Донецкой области 9 августа. По его словам, оккупанты атаковали обычный супермаркет и отделения "Новой почты".

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram и показал последствия.

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Последствия удара по Константиновке 9 августа

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей", — говорится в сообщении президента.

Зеленский также рассказал, что по состоянию на это время известно о погибших и по меньшей мере 24 раненых.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшим, а также отметил, что "Россия будет отвечать за этот террор".

"Мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", — подчеркнул президент.