Взрывы в Константиновке 9 августа – появились первые подробности удара России

Россияне атаковали "Новую почту" в Константиновке — первые подробности о состоянии пострадавших
В пятницу, 9 августа, Россия нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Стало известно, что враг попал в городское отделение "Новой почты".
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Россия разрушила отделение "Новой почты" в Константиновке
Как стало известно, оккупанты разрушили почтовое отделение в городском ТРЦ, в результате чего пострадал один сотрудник и ряд горожан. Остальные работники не пострадали.
"Сотрудники живы. У одного из работников контузия его везут в больницу. Мы на связи с коллегами, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь", — говорят в "Новой почте".
Также там добавили, что, по предварительной информации, часть посылок уцелела.
"Часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме. На городе работают спасатели", — говорится в сообщении.
Ракетный удар по Константиновке 9 августа — что известно
Напомним, в пятницу, 9 августа, армия России обстреляла Константиновку. По информации от главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате вражеского удара есть погибшие и раненные.
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