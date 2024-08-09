Взрывы в Константиновке 9 августа – появились первые подробности удара России

Последствия удара противника по отделению "Новой почты" в Константиновке. Фото: Новая Почта

В пятницу, 9 августа, Россия нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Стало известно, что враг попал в городское отделение "Новой почты".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Как стало известно, оккупанты разрушили почтовое отделение в городском ТРЦ, в результате чего пострадал один сотрудник и ряд горожан. Остальные работники не пострадали.

Разрушенное отделение "Новой почты". Источник: Новая почта

"Сотрудники живы. У одного из работников контузия его везут в больницу. Мы на связи с коллегами, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь", — говорят в "Новой почте".

Также там добавили, что, по предварительной информации, часть посылок уцелела.

Разрушенное отделение "Новой почты". Источник: Новая почта

"Часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме. На городе работают спасатели", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Константиновке 9 августа — что известно

Напомним, в пятницу, 9 августа, армия России обстреляла Константиновку. По информации от главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате вражеского удара есть погибшие и раненные.