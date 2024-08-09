Вибухи в Костянтинівці 9 серпня — з'явилися перші подробиці удару Росії

Наслідки удару ворога по відділенню "Нової пошти" у Костянтинівці. Фото: Нова Пошта

У п'ятницю, 9 серпня, Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Наразі стало відомо, що ворог поцілив у міське відділення "Нової пошти".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Росія зруйнувала відділення "Нової пошти" у Костянтинівці

Як стало відомо, окупанти зруйнували поштове відділення у міському ТРЦ, внаслідок чого постраждав один співробітник та низка містян. Решта працівників не постраждала.

Зруйноване відділення "Нової пошти". Джерело: Нова пошта

"Співробітники живі. В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, аби надати всю необхідну підтримку та допомогу", — кажуть у "Новій пошті".

Також там додали, що за попередньою інформацією частина посилок вціліла.

Зруйноване відділення "Нової пошти". Джерело: Нова пошта

"Частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі. На місті працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, армія Росії обстріляла Костянтинівку. За інформацією від глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок удару ворога є загиблі та поранені.