Вибухи в Костянтинівці 9 серпня — з'явилися перші подробиці удару Росії

Росіяни атакували "Нову пошту" у Костянтинівці — перші подробиці про стан постраждалих
У п'ятницю, 9 серпня, Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Наразі стало відомо, що ворог поцілив у міське відділення "Нової пошти".
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Росія зруйнувала відділення "Нової пошти" у Костянтинівці
Як стало відомо, окупанти зруйнували поштове відділення у міському ТРЦ, внаслідок чого постраждав один співробітник та низка містян. Решта працівників не постраждала.
"Співробітники живі. В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, аби надати всю необхідну підтримку та допомогу", — кажуть у "Новій пошті".
Також там додали, що за попередньою інформацією частина посилок вціліла.
"Частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі. На місті працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, армія Росії обстріляла Костянтинівку. За інформацією від глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок удару ворога є загиблі та поранені.
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