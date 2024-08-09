Удар по Костянтинівці 9 серпня — зросла кількість жертв та поранених

Росіяни атакували Константинівку на Донеччині — кількість жерт стрімко збільшується
Внаслідок ракетного удару по супермаркету та відділенню "Нової пошти" у Костянтинівці загинули десятеро людей, близько 35 отримали поранення. Рятувальна операція на місці події досі триває.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.
Наслідки російського удару по Костянтинівці
Російські окупанти в п'ятницю, 9 серпня, завдали удар по супермаркету та відділенню "Нової пошти" у Костянтинівці, що на Донеччині. Наразі відомо уже про десятьох загиблих та 35 постраждалих.
Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки, магазини та більше десятка автомобілів.
"На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків", — повідомили в МВС.
"Зранку росіяни ударили ствольною артилерією по супермаркету в Костянтинівці. Рятувальна операція і розбір завалів тривають", — написав голова Донецької ОВА.
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