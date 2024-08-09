Удар по Константиновке 9 августа — увеличилось количество жертв и раненых

Россияне атаковали Константиновку в Донецкой области — количество жертв стремительно увеличивается
В результате ракетного удара по супермаркету и отделению "Новой почты" в Константиновке погибли десять человек, около 35 получили ранения. Спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в пятницу, 9 августа.
Последствия российского удара по Константиновке
Российские оккупанты в пятницу, 9 августа, нанесли удар по супермаркету и отделению "Новой почты" в Константиновке Донецкой области. Пока известно уже о десяти погибших и 35 пострадавших.
Также в населенном пункте повреждены жилые дома, магазины и более десятка автомобилей.
"На месте работают оперативные службы: ГСЧС, полиция с привлечением подразделения парамедиков", — сообщили в МВД.
"Утром россияне ударили ствольной артиллерией по супермаркету в Константиновке. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются", написал глава Донецкой ОВА.
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