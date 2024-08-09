Российский удар по Константиновке 9 августа — из-под завалов достали тело ребенка

Удар по Константиновке — из-под завалов разрушенного здания достали тело ребенка
Из-под завалов разрушенного супермаркета в Константиновке Донецкой области спасатели извлекли тело ребенка. На месте вражеского удара продолжается спасательная операция.
Об этом информирует спецпроект "Радио Свобода", "Донбасс Реалии" в пятницу, 9 августа.
В Константиновке из-под завалов извлекли тело ребенка
Также, как заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне ударили по зданию авиаракетой Х-38.
По предварительной информации, прозвучавшей в эфире телемарафона, в уничтоженном супермаркете могли находиться около 50 человек. Их до сих пор разыскивают спасатели.
Ракетный удар по Константиновке 9 августа — что известно
Напомним, в пятницу, 9 августа, армия России ударила по Константиновке. В результате вражеского удара было разрушено отделение "Новой почты": одного сотрудника госпитализировали с ранением.
На инцидент уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: он выразил соболезнования родным и близким погибшим отметил, что "Россия будет отвечать за этот террор".
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