Війна в Україні — росіяни вдруге за 9 серпня атакували Костянтинівку

Правоохоронці у Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін

Росіяни завдали повторного удару по Костянтинівці. Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних, а також було пошкоджено кілька будинків та інфраструктуру.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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У Донецькій ОВА повідомили про повторний обстріл Костянтинівки. Внаслідок чергового удару по населеному пункту постраждало двоє цивільних. Також відомо про пошкодження шістьох приватних будинків та газопроводу.

"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку — цього разу зі Смерчів по приватному сектору", — написав Філашкін.

Нагадаємо, вранці окупанти ракетами вдарили по супермаркету та відділенню "Нової пошти" у Костянтинівці, що на Донеччині. За оновленою інформацією, після обстрілів загинуло 11 осіб, ще 37 мешканців постраждали.

"Знову і знову змушений повторювати: евакуюйтесь", — наголосив голова ОВА.