Війна в Україні — ЗСУ ракетами обстріляли полігон росіян у Запорізькій області

Кадр знищення російського полігону у Запорізькій області. Фото: скриншот

У мережі з'явилося відео, попередньо, "накриття" Силами оборони полігону росіян у Запорізькій області ракетами GMLRS та касетними ATACMS. Наразі офіційного підтвердження щодо втрат противника немає.

Відео опублікували військові пабліки.

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У мережі з'явилося відео, яке свідчить про черговий успішний удар ЗСУ по російських окупантах. За попередніми даними, українські військові завдали ракетних ударів по одному з полігонів росіян у Запорізькій області, використовуючи високоточні ракети GMLRS та касетні боєприпаси ATACMS.

Хоча точних даних щодо втрат ворога наразі немає, опубліковані кадри свідчать про значні руйнування та, ймовірно, численні втрати серед російських військових.