Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Потужний удар від HIMARS — ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів у Запорізькій області arrow

Потужний удар від HIMARS — ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів у Запорізькій області

9 серпня 2024 12:59
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — ЗСУ ракетами обстріляли полігон росіян у Запорізькій області
Кадр знищення російського полігону у Запорізькій області. Фото: скриншот
Валерія Барановська - редактор

У мережі з'явилося відео, попередньо, "накриття" Силами оборони полігону росіян у Запорізькій області ракетами GMLRS та касетними ATACMS. Наразі офіційного підтвердження щодо втрат противника немає.

Відео опублікували військові пабліки.

Читайте також:

ЗСУ ліквідують росіян

У мережі з'явилося відео, яке свідчить про черговий успішний удар ЗСУ по російських окупантах. За попередніми даними, українські військові завдали ракетних ударів по одному з полігонів росіян у Запорізькій області, використовуючи високоточні ракети GMLRS та касетні боєприпаси ATACMS.

Хоча точних даних щодо втрат ворога наразі немає, опубліковані кадри свідчать про значні руйнування та, ймовірно, численні втрати серед російських військових.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ росіяни Запорізька область окупанти втрати окупантів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:10 Поговоримо відверто: як вберегти дитину від насильства

13:00 Грошова допомога від ООН по-новому — кому виплатять 11 тис. гривень

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

12:59 Потужний удар від HIMARS — ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів у Запорізькій області

12:57 Розбита техніка та трупи російських солдат — у мережі показали наслідки боїв у Курській області

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:53 Ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці — кількість жертв різко зросла

12:51 У воду краще не заходити — на пляжі Одеси виявили плями мазуту

12:49 НАБУ вивчить тендери на ремонт "Охматдиту"

12:41 Топменеджмент Полтавського ГЗК підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин

12:37 "Подвійний агент" допоміг СБУ затримати російську резидентку, що координувала підпали техніки ЗСУ

13:10 Поговоримо відверто: як вберегти дитину від насильства

13:00 Грошова допомога від ООН по-новому — кому виплатять 11 тис. гривень

12:59 Потужний удар від HIMARS — ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів у Запорізькій області

12:57 Розбита техніка та трупи російських солдат — у мережі показали наслідки боїв у Курській області

12:53 Ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці — кількість жертв різко зросла

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:51 У воду краще не заходити — на пляжі Одеси виявили плями мазуту

12:49 НАБУ вивчить тендери на ремонт "Охматдиту"

12:41 Топменеджмент Полтавського ГЗК підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин

12:37 "Подвійний агент" допоміг СБУ затримати російську резидентку, що координувала підпали техніки ЗСУ

12:33 Як покарають українців у разі відсутності військово-облікового документа при перевірці ТЦК

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні