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ЗСУ вдарили по аеродрому окупантів "Липецьк" — Генштаб розкрив деталі

9 серпня 2024 10:17
Катерина Османська - Редактор
Аеродром Липецьк в Росії — ЗСУ 9 серпня завдали успішного удару
Вибухи в Липецькій області РФ. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Сили оборони у ніч проти 9 серпня успішно уразили військовий аеродром "Липецьк" та засоби ППО російських окупантів. В результаті атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 9 серпня. 

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У Генштабі розповіли, що внаслідок успішної атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.Також зафіксовано кілька джерел загоряння, зокрема, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація.

"Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у відомстві додали, що українські підрозділи завдали ударів ще й по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, ЗСУ цілились по трьох радарах ворога: двох — від комплексів С-350 та одному С-300.

"Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", — зазначив Генштаб. 

Як відомо, до бойової роботи були залучені:

  • підрозділи ракетних військ,
  • Сил спеціальних операцій,
  • сили й засоби Служби безпеки України,
  • Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
удар по аеродрому Ліпецьк 9 серпня
Скриншот допису Генштабу

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