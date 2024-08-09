Аеродром Липецьк в Росії — ЗСУ 9 серпня завдали успішного удару

ЗСУ вдарили по аеродрому окупантів "Липецьк" — Генштаб розкрив деталі
Сили оборони у ніч проти 9 серпня успішно уразили військовий аеродром "Липецьк" та засоби ППО російських окупантів. В результаті атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 9 серпня.
Удар по аеродрому "Липецьк" в Росії
У Генштабі розповіли, що внаслідок успішної атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.Також зафіксовано кілька джерел загоряння, зокрема, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація.
"Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у відомстві додали, що українські підрозділи завдали ударів ще й по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, ЗСУ цілились по трьох радарах ворога: двох — від комплексів С-350 та одному С-300.
"Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", — зазначив Генштаб.
Як відомо, до бойової роботи були залучені:
- підрозділи ракетних військ,
- Сил спеціальних операцій,
- сили й засоби Служби безпеки України,
- Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
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