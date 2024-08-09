Аэродром Липецк в России — ВСУ 9 августа нанесли успешный удар

Взрывы в Липецкой области РФ. Фото: скриншот из видео

Силы обороны в ночь на 9 августа успешно поразили военный аэродром "Липецк" и средства ПВО российских оккупантов. В результате атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 9 августа.

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В Генштабе рассказали, что в результате успешной атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. Также зафиксировано несколько источников возгорания, в частности, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация.

"Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил РФ. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что украинские подразделения нанесли удары еще и по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, ВСУ целились по трем радарам врага: два — от комплексов С-350 и одного С-300.

"Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. По другим двум целям информация сейчас уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов", — отметил Генштаб.

Как известно, к боевой работе были привлечены:

подразделения ракетных войск,

Сил специальных операций,

силы и средства Службы безопасности Украины,

Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.