Аэродром Липецк в России — ВСУ 9 августа нанесли успешный удар

ВСУ ударили по аэродрому оккупантов "Липецк" — Генштаб раскрыл детали
Силы обороны в ночь на 9 августа успешно поразили военный аэродром "Липецк" и средства ПВО российских оккупантов. В результате атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 9 августа.
Удар по аэродрому "Липецк" в России
В Генштабе рассказали, что в результате успешной атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. Также зафиксировано несколько источников возгорания, в частности, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация.
"Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил РФ. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что украинские подразделения нанесли удары еще и по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, ВСУ целились по трем радарам врага: два — от комплексов С-350 и одного С-300.
"Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. По другим двум целям информация сейчас уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов", — отметил Генштаб.
Как известно, к боевой работе были привлечены:
- подразделения ракетных войск,
- Сил специальных операций,
- силы и средства Службы безопасности Украины,
- Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
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