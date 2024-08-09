Потери России — сколько и какую технику врага уничтожили ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 030 российских захватчиков. Также удалось уничтожить три танка, 49 артсистем и девять боевых бронированных машин.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 9 августа.

Читайте также:

Потери оккупантов на фронте

В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 9 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 588 540 (+1 030) человек;

танков — 8 434 (+3) единицы;

боевых бронированных машин — 16 341 (+9) единица;

артиллерийских систем — 16 536 (+49) единиц;

РСЗО — 1 142 (+0) единицы;

средств ПВО — 910 (+0) единиц;

самолетов — 366 (+0) единиц;

вертолетов — 327 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 325 (+32) единиц;

крылатых ракет — 2 424 (+0) единицы;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 22 371 (+86) единица;

специальной техники — 2 769 (+2) единиц.