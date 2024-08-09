Потери России — сколько и какую технику врага уничтожили ВСУ

ВСУ минусовали более тысячи оккупантов и 49 артсистем — Генштаб назвал свежие потери России
9 августа 2024 08:24
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 030 российских захватчиков. Также удалось уничтожить три танка, 49 артсистем и девять боевых бронированных машин.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 9 августа.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 9 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 588 540 (+1 030) человек;
- танков — 8 434 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин — 16 341 (+9) единица;
- артиллерийских систем — 16 536 (+49) единиц;
- РСЗО — 1 142 (+0) единицы;
- средств ПВО — 910 (+0) единиц;
- самолетов — 366 (+0) единиц;
- вертолетов — 327 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 325 (+32) единиц;
- крылатых ракет — 2 424 (+0) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 22 371 (+86) единица;
- специальной техники — 2 769 (+2) единиц.
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