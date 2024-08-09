Воздушная тревога в Украине утром 9 августа — ракетная опасность

Комбинированная атака на Украину — Россия угрожает ракетами "красным" областям
9 августа 2024 06:15
обновлено: 06:46
Ракета летит в воздухе. Фото: t.me/SJTF_Odes
Воздушная тревога в Украине сейчас 9 августа продолжается. К угрозе применения ударных беспилотников добавилась ракетная опасность. Россияне могут применить баллистику против "красных" областей.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!" — предупредили Воздушные силы.
Таким образом, воздушная тревога повторно распространилась на следующие области:
- Черкасскую,
- Полтавскую,
- Днепропетровскую,
- Запорожскую,
- Донецкую.
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