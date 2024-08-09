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Комбінована атака на Україну — Росія погрожує ракетами "червоним" областям

9 серпня 2024 06:15
оновлено: 06:46
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вранці 9 серпня — ракетна небезпека
Ракета летить у повітрі. Фото: t.me/SJTF_Odes
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня триває. До загрози застосування ударних безпілотників додалась ракетна небезпека. Росіяни можуть застосувати балістику проти "червоних" областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Ракетна небезпека вранці 9 серпня

"Увага! Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!" — попередили Повітряні сили.

Повітряна тривога вранці 9 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога повторно поширилась на такі області:

  • Черкаську,
  • Полтавську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Донецьку.
Ракетна атака на Україну 9 серпня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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