Повітряна тривога в Україні вранці 9 серпня — ракетна небезпека

Комбінована атака на Україну — Росія погрожує ракетами "червоним" областям
9 серпня 2024 06:15
оновлено: 06:46
Ракета летить у повітрі. Фото: t.me/SJTF_Odes
Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня триває. До загрози застосування ударних безпілотників додалась ракетна небезпека. Росіяни можуть застосувати балістику проти "червоних" областей.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"Увага! Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!" — попередили Повітряні сили.
Таким чином повітряна тривога повторно поширилась на такі області:
- Черкаську,
- Полтавську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Донецьку.
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