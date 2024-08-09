Повітряна тривога в Україні вранці 9 серпня — ракетна небезпека

Ракета летить у повітрі. Фото: t.me/SJTF_Odes

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня триває. До загрози застосування ударних безпілотників додалась ракетна небезпека. Росіяни можуть застосувати балістику проти "червоних" областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Увага! Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!" — попередили Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога повторно поширилась на такі області:

Черкаську,

Полтавську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Донецьку.