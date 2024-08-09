Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ударні дрони скупчились у двох областях — кого ПС попереджають про небезпеку arrow

Ударні дрони скупчились у двох областях — кого ПС попереджають про небезпеку

9 серпня 2024 04:59
оновлено: 05:25
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вранці 9 серпня — ударні БпЛА в двох областях
Ударний безпілотник над землею. Фото: depositphotos
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня продовжується. У низці областей триває загроза ударних безпілотників, які наразі зафіксували в Київській та Полтавській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога вранці 9 серпня

Українські бійці виявили "шахеди" в Полтавській та Київській областях.

Повітряна тривога в Україні вранці 9 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в низці північних та північно-східних областей продовжується повітряна тривога, а саме в:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській.
Дронова атака на Україну вранці 9 серпня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Також важливі новини дня по темі:

безпілотники Київська область обстріли Полтавська область окупанти повітряна тривога небезпека війна в Україні війна атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:11 Повторні вибухи в окупованому Криму — очевидці публікують кадри влучання

Оновлено

04:59 Ударні дрони скупчились у двох областях — кого ПС попереджають про небезпеку

04:30 Як звільнитися із ЗСУ під час війни — усі сім причин

04:29 Похолодання після злив — синоптики назвали області, де негода покладе спеці край сьогодні

04:27 ЗСУ відбили на Покровському напрямку 20 атак росіян, ще 9 боїв тривають — Генштаб

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

03:58 Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік

03:28 "Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги

Оновлено

03:06 Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження

02:57 Вибухи в Криму — окупаційна влада заявила про збиття ракети "Нептун", ЗМІ показали приліт

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

05:11 Повторні вибухи в окупованому Криму — очевидці публікують кадри влучання

Оновлено

04:59 Ударні дрони скупчились у двох областях — кого ПС попереджають про небезпеку

04:30 Як звільнитися із ЗСУ під час війни — усі сім причин

04:29 Похолодання після злив — синоптики назвали області, де негода покладе спеці край сьогодні

04:27 ЗСУ відбили на Покровському напрямку 20 атак росіян, ще 9 боїв тривають — Генштаб

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

03:58 Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік

03:28 "Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги

Оновлено

03:06 Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження

02:57 Вибухи в Криму — окупаційна влада заявила про збиття ракети "Нептун", ЗМІ показали приліт

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів