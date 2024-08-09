Повітряна тривога в Україні вранці 9 серпня — ударні БпЛА в двох областях

Ударні дрони скупчились у двох областях — кого ПС попереджають про небезпеку
9 серпня 2024 04:59
оновлено: 05:25
Ударний безпілотник над землею. Фото: depositphotos
Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня продовжується. У низці областей триває загроза ударних безпілотників, які наразі зафіксували в Київській та Полтавській областях.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Читайте також:
Повітряна тривога вранці 9 серпня
Українські бійці виявили "шахеди" в Полтавській та Київській областях.
Таким чином в низці північних та північно-східних областей продовжується повітряна тривога, а саме в:
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській.
Новина доповнюється...
безпілотники Київська область обстріли Полтавська область окупанти повітряна тривога небезпека війна в Україні війна атака
Читайте Новини.LIVE!