Повітряна тривога в Україні вранці 9 серпня — ударні БпЛА в двох областях

Ударний безпілотник над землею. Фото: depositphotos

Повітряна тривога в Україні зараз 9 серпня продовжується. У низці областей триває загроза ударних безпілотників, які наразі зафіксували в Київській та Полтавській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в низці північних та північно-східних областей продовжується повітряна тривога, а саме в:

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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